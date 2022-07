Bulharsko čakajú nové voľby, vládu nezostavili ani socialisti

Sofia 27. júla (TASR) - Bulharská socialistická strana (BSP) sa v stredu vzdala snáh o vytvorenie novej vlády, keď v parlamente nezískala dostatočnú podporu. Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že v tejto balkánskej krajine by sa predčasné voľby mali konať už na jeseň.



Prezident Rumen Radev bude musieť vymenovať dočasný vládny kabinet, ktorý povedie členský štát EÚ aj NATO až do nových volieb pravdepodobne v októbri. Od roku 2021 to budú už štvrté voľby.



Vláda premiéra Kirila Petkova stratila v parlamente podporu v júni po odchode jednej zo štyroch koaličných strán, populistickej strany Je taký národ (ITN).



Poverenie zostaviť nový kabinet dostal vicepremiér a minister financií Asen Vasilev, ktorý je spolu s Petkovom spolupredsedom strany Pokračujeme v zmene (PP). Začiatkom júla oznámil, že nezískal podporu štyroch poslancov potrebných pre parlamentnú väčšinu.



Následne bola zostavením vlády poverená stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB), ktorú vedie bývalý dlhoročný premiér Bojko Borisov. Tá však poverenie odmietla.



Pokus socialistov vytvoriť vládu bol v poradí tretím a zároveň posledným. "Ukázalo sa, že neexistuje väčšina ochotná bojovať proti korupcii... Keďže je to tak, zajtra vrátime mandát na zostavenie vlády prezidentovi," povedal novinárom Georgi Svilenski, popredný člen BSP.



Socialisti sa so svojimi partnermi z dosluhujúcej vlády dohodli na šesťmesačnom programe boja proti rozsiahlej korupcii v krajine a ponúkli tiež opatrenia zamerané na pomoc podnikateľom v boji s infláciou. Nepodarilo sa im však získať podporu bývalého koaličného partnera, populistickej strany ITN. Poslanci pritom zamietli ich pokus dať v parlamente hlasovať o programe novej vlády, čim sa jasne ukázalo, že nemajú podporu väčšiny, uvádza Reuters.



Dlhotrvajúca politická kríza v čase rastúcej inflácie a diplomatického sporu s Ruskom by mohla ohroziť prístup Bulharska k miliardám eur z fondu obnovy EÚ a uškodiť aj jeho vyhliadkam na vstup do eurozóny v roku 2024.