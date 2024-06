Bulharsko chce, aby EÚ zasiahla do sporu so Severným Macedónskom

Sofia 27. júna (TASR) - Bulharsko chce zapojiť Európsku úniu do svojho konfliktu so Severným Macedónskom v súvislosti so zmienkou Bulharov v severomacedónskej ústave. Uviedol to v stredu bulharský prezident Rumen Radev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Radev ozrejmil, že očakáva okamžité a konkrétne rozhovory o dodržiavaní európskych zásad a noriem v rámci procesu rozširovania EÚ. Severné Macedónsko, ktoré zdieľa hranicu s Bulharskom, je totiž kandidátom na vstup do Únie.



Bulharsko požaduje, aby v severomacedónskej ústave bola zmienka o bulharskej menšine. Nedávno vymenovaný predseda vlády Severného Macedónska Hristijan Mickoski podľa bulharskej rozhlasovej stanice však povedal, že dohodnutá zmena ústavy nebude prijatá, kým bude vo funkcii.



Medzi rokmi 2020 a 2022 Bulharsko dokonca blokovalo prístupové rokovania EÚ so Severným Macedónskom aj pre tento problém. Sofia však má právo vetovať každú fázu prístupového procesu, pripomína DPA.