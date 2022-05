Bulharsko chce pred sezónou presťahovať Ukrajincov do vnútrozemia

Sofia 31. mája (TASR) - Vojnoví utečenci z Ukrajiny, ktorí našli útočisko v Bulharsku, sa pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny majú presťahovať z hotelov na pobreží Čierneho mora do prijímacích centier. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Bulharsko si už nemôže dovoliť ubytovávať ukrajinských občanov v hoteloch na pláži," vysvetlila podpredsedníčka vlády Kalina Konstantinovová vo videu zverejnenom v pondelok neskoro večer.



So sťahovaním ukrajinských utečencov sa má začať v najbližších dňoch. Podľa úradov sa v Bulharsku zdržiava približne 90.000 ľudí z Ukrajiny.



Turistická sezóna na pobreží Čierneho mora sa začína v prvej polovici júna, doplnila DPA.



Mnohí ukrajinskí utečenci sa zatiaľ odmietajú presťahovať z hotelov na pobreží do štátnych rekreačných zariadení vo vnútrozemí krajiny. Obávajú sa sťaženého prístupu k lekárskej starostlivosti či obmedzených možností na nákupy v týchto niekedy odľahlých dovolenkových strediskách.



Podľa dostupných informácií zatiaľ využilo možnosť presťahovať sa do vnútrozemia len asi 500 utečencov z Ukrajiny.



Bulharsko je pre vojnových utečencov z Ukrajiny najmä tranzitnou krajinou, odkiaľ väčšinou cestujú ďalej do strednej Európy.



Od začiatku vojny na Ukrajine vstúpilo na územie Bulharska takmer 300.000 utečencov z Ukrajiny. Podľa oficiálnych údajov z pondelka ich v Bulharsku zostalo 90.365. Sú ubytovaní v hoteloch, ale aj u priateľov, príbuzných alebo dobrovoľníkov.