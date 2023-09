Bulharsko daruje Ukrajine muníciu a chybné rakety protivzdušnej obrany

Sofia 27. septembra (TASR) - Bulharsko pošle Ukrajine chybné rakety do systémov protivzdušnej obrany S-300 a muníciu do ručných zbraní. V stredu o tom rozhodol bulharský parlament, TASR informuje podľa agentúry AFP a bulharského národného rozhlasu (BNR).



"Rakety sú poškodené a Bulharsko ich nedokáže opraviť. Ukrajine však môžu pomôcť," vyhlásil Christo Gadžev, predseda parlamentného branného výboru. Nefunkčné rakety si bude musieť sama opraviť.



Bulharsko počet rakiet pre Ukrajinu nespresnilo, ide však o rakety, ktoré samo nedokáže opraviť. Podľa náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl admirála Emila Eftimova majú rakety už viac ako 30 rokov a neprešli kontrolnými testami. Muníciu do ručných zbraní pošle Bulharsko z policajných zásob.



Bulharsko je členom Európskej únie aj NATO. Vlastní a vyrába zbrane a muníciu sovietskeho typu, o ktoré má Ukrajina záujem.



Bulharsko má silné historické aj kultúrne väzby s Ruskom. Téma posielania pomoci Ukrajine proti ruským agresorom preto rozdeľuje tamojšiu spoločnosť. Rozhodnutie poslať Ukrajine rakety a muníciu kritizoval aj úradujúci prezident Rumen Radev.