Bulharsko ako jediná krajina splnila výzvu Leyenovej o komisároch

Sofia 30. augusta (TASR) - Bulharská vláda v piatok navrhla za kandidátov na post eurokomisára Jekaterinu Zaharievovú a Juliana Popova. Ako jediná krajina tak doteraz rešpektovala požiadavku predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej nominovať do exekutívy EÚ ženu i muža. TASR informuje podľa správy portálu Politico.eu.



Historicky prvá ženská predsedníčka EK chce vo svojom druhom funkčnom období zabezpečiť v kolégiu komisárov rodovú rovnosť. Vlády členských krajín preto požiadala, aby do tohto kabinetu nominovali dvoch kandidátov - jedného muža a jednu ženu - a poskytli jej tak voľnosť pri vytvorení rodovo vyváženého kolégia.



Vlády členských krajín EÚ to však väčšinou ignorujú a v ich nomináciách prevládajú muži. Doteraz je na post eurokomisára nominovaných 17 mužov a len šesť žien. Taliansko a Belgicko by mali mená svojich nominantov oznámiť ešte v piatok.



Jekaterina Zaharievová pôsobila ako ministerka zahraničných vecí v rokoch 2017 až 2021, viedla tiež ministerstvá spravodlivosti a regionálneho rozvoja. Julian Popov bol donedávna minister životného prostredia a vody a pôsobil ako politický poradca pre strednú a východnú Európu v Európskej nadácii pre klímu.



Bulharsko by chcelo, aby sa Zaharievová stala eurokomisárkou pre regionálnu a kohéznu politiku, čo by jej umožnilo dohliadať na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý tvorí tretinu rozpočtu EÚ. Popov je považovaný za možného kandidáta pre portfólio v oblasti energetiky.