Bulharský expremiér Borisov začína rozhovory o vytvorení novej vlády

Sofia 5. apríla (TASR) - Bývalý bulharský premiér Bojko Borisov, ktorého stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) tesne zvíťazila v nedeľných parlamentných voľbách, pozval v stredu svojich politických oponentov na rokovania o zostavení vlády. TASR správu prevzala z agentúry AP.



V Bulharsku sa 2. apríla konali už piate parlamentné voľby za ostatné dva roky. Strana GERB v nich získala 26,5 percenta hlasov, čím predstihla o menej ako dve percentuálne body reformistickú koalíciu Pokračujeme v zmene (PP) ekonóma a expremiéra Kirila Petkova. Do 240-členného Národného zhromaždenia boli zvolené aj ďalšie štyri strany.



Borisov povedal, že jeho strana GERB iniciuje rozhovory so všetkými zoskupeniami v parlamente. V rozhovore s novinármi ďalej skonštatoval, že novozvolení zákonodarcovia musia schváliť novú vládu, keďže uskutočnenie ďalších volieb by podľa neho ohrozilo parlamentnú demokraciu.



Za "prirodzených partnerov" GERB označil všetky politické strany, ktoré podporujú boj Ukrajiny proti Rusku a snahu Bulharska o zaradenie do schengenskému priestoru a vstup do eurozóny. Dodal však, že "najstabilnejšia vláda by bola tá, ktorú by tvorili dve najväčšie (politické) skupiny".



Za najpravdepodobnejší spôsob, ako udržať Bulharsko, členskú krajinu EÚ a NATO, na prozápadnej ceste, považuje AP vytvorenie veľkej koalície strán GERB a PP. Medzi ich lídrami však podľa nej panuje značná osobná nevraživosť.



PP totiž pred niekoľkými rokmi vznikla s jasným cieľom postaviť sa proti vláde Bojka Borisova spájanej s korupciou a poraziť ju, pripomína AP. Lídri strany v utorok uviedli, že kabinet s účasťou GERB nepodporia.