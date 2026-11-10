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Hromadná nehoda 86 vozidiel na diaľnici má 12 obetí
Väčšina vozidiel, ktoré havarovali, boli podľa úradov nákladné autá.
Autor TASR
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Sofia 10. novembra (TASR) - Dvanásť ľudí zahynulo v dôsledku dvoch hromadných havárií za účasti 86 vozidiel v hustej hmle na diaľnici spájajúcej bulharské hlavné mesto Sofia s čiernomorským letoviskom Burgas, uviedli v utorok podvečer tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Premiér Rumen Radev na utorkovej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vo Varne pôvodne oznámil 11 obetí a 48 zranených. Jeden zo zranených však zomrel v nemocnici o niekoľko hodín neskôr, uviedli bulharské médiá. Vo viacerých nemocniciach ošetrili celkovo 51 ľudí vrátane jedného štátneho príslušníka Rumunska.
Väčšina vozidiel, ktoré havarovali, boli podľa úradov nákladné autá. Miesto nehody pri meste Jambol vo východnom Bulharsku je vzdialené približne 300 kilometrov od Sofie.
Von der Leyenová, ktorá bola na návšteve krajiny, vyjadrila sústrasť obetiam a ich rodinám. Jej program bol skrátený z dôvodu rozsiahlej záchrannej operácie, do ktorej boli zapojené aj vojenské lietadlá a vrtuľníky. Zrušené bolo aj zasadnutie vlády naplánované na popoludnie v Sofii.
Radev po návšteve miesta nehody vyhlásil na stredu štátny smútok. Zrušil tiež svoju plánovanú účasť na klimatickej konferencii OSN v tureckom meste Antalya, informoval verejnoprávny rozhlas BNR. Diaľnica zostala po nehodách uzavretá.
Premiér Rumen Radev na utorkovej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vo Varne pôvodne oznámil 11 obetí a 48 zranených. Jeden zo zranených však zomrel v nemocnici o niekoľko hodín neskôr, uviedli bulharské médiá. Vo viacerých nemocniciach ošetrili celkovo 51 ľudí vrátane jedného štátneho príslušníka Rumunska.
Väčšina vozidiel, ktoré havarovali, boli podľa úradov nákladné autá. Miesto nehody pri meste Jambol vo východnom Bulharsku je vzdialené približne 300 kilometrov od Sofie.
Von der Leyenová, ktorá bola na návšteve krajiny, vyjadrila sústrasť obetiam a ich rodinám. Jej program bol skrátený z dôvodu rozsiahlej záchrannej operácie, do ktorej boli zapojené aj vojenské lietadlá a vrtuľníky. Zrušené bolo aj zasadnutie vlády naplánované na popoludnie v Sofii.
Radev po návšteve miesta nehody vyhlásil na stredu štátny smútok. Zrušil tiež svoju plánovanú účasť na klimatickej konferencii OSN v tureckom meste Antalya, informoval verejnoprávny rozhlas BNR. Diaľnica zostala po nehodách uzavretá.