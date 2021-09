Bulharsko so slabou zaočkovanosťou čelí preťaženiu zdravotníctva

Sofia 8. septembra (TASR) – Bulharsko má spomedzi 27-členských štátov Európskej únie jednu z najvyšších mier úmrtí súvisiacich s koronavírusom a v dôsledku infekčnejšieho variantu delta zažíva prudký nárast počtu nakazených osôb. Napriek tomu obyvatelia tohto balkánskeho štátu v rámci eurobloku najviac váhajú s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Píše o tom v stredu agentúra AP.



Bulharsko sa v rebríčku zaočkovanosti v rámci EÚ nachádza na poslednom mieste. V krajine so siedmimi miliónmi obyvateľov je plne zaočkovaných iba 20 percent dospelej populácie. V EÚ je v priemere 69 percent zaočkovaných.



Bulharsko má prístup ku všetkým štyrom vakcínam, ktoré schválila Európska únia, teda od spoločností Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.



Od začiatku pandémie zomrelo v Bulharsku v spojitosti s covidom viac ako 19.000 ľudí, čím má krajina tretiu najvyššiu smrtnosť v EÚ po Českej republike a Maďarsku. Za posledný týždeň zomrelo denne v priemere 41 ľudí.



Ako píše AP, v krajine s očividne neúspešnou očkovacou kampaňou teraz hrozí vážne zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti. V reakcii na to bulharská vláda v utorok zaviedla prísnejšie obmedzenia.



Reštaurácie a kaviarne musia byť zatvorené od 23.00 h a pri stole môže sedieť najviac šesť osôb. Zatvorené sú nočné kluby, divadlá a kiná sú obmedzené na polovičnú kapacitu. Športové arény vonku sú obmedzené na 30 percent z celkovej kapacity.



Odborníčka na právo v oblasti verejného zdravia Marija Šarkovová sa domnieva, že znepokojivo nízka zaočkovanosť je dôsledkom nízkej dôvery obyvateľov v oficiálne inštitúcie spolu so šíriacimi sa falošnými správami o následkoch vakcinácie, politickou nestabilitou a slabou celoštátnou očkovacou kampaňou.