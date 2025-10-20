< sekcia Zahraničie
Bulharsko možno povolí Putinovi prelet na summit s Trumpom v Budapešti
Agentúra DPA uvádza, že jedna z možných ciest z Moskvy do Budapešti vedie ponad Čierne more, Bulharsko a Srbsko.
Autor TASR
Luxemburg 20. októbra (TASR) - Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by mohlo od Bulharska dostať výnimku na prelet na summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v maďarskej Budapešti. Vyplýva to z vyjadrení bulharského ministra zahraničných vecí Georga Georgieva, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Ak sa vynaloží úsilie na dosiahnutie mieru a podmienkou na to je stretnutie, potom je najlogickejšie, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo spôsobom, ktorý je realizovateľný,“ uviedol Georgiev na okraji stretnutia ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu.
Agentúra DPA uvádza, že jedna z možných ciest z Moskvy do Budapešti vedie ponad Čierne more, Bulharsko a Srbsko. Sofia však uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá vo februári 2022 po invázii Moskvy na Ukrajinu. Ďalšie možné trasy podľa DPA vedú severom buď cez Bielorusko a Poľsko alebo ponad Baltské more, Nemecko a Českú republiku.
Trump ešte vo štvrtok vyhlásil, že sa v Budapešti čoskoro stretne s ruským prezidentom na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Na tému ďalšieho bilaterálneho summitu oboch prezidentov spolu v pondelok telefonovali aj ich ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Šéf maďarského rezortu diplomacie Péter Szijjártó v utorok navštívi Washington.
„Prezident Putin a ja sa stretneme na dohodnutom mieste - v Budapešti v Maďarsku - a uvidíme, či dokážeme ukončiť túto neslávnu vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social bez uvedenia dátumu.
