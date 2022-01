Bulharsko naďalej blokuje rokovania S. Macedónska o vstupe do EÚ

Sofia 11. januára (TASR) - Bulharsko naďalej pevne trvá na svojom vete prístupových rokovaní Severného Macedónska o vstupe do Európskej únie. Sofia výmenou za zrušenie veta od Skopje žiada, aby dodržiavalo body vzájomnej zmluvy. Vyplynulo to z pondelkových konzultácií bulharskej Bezpečnostnej rady pod vedením prezidenta Rumena Radeva. Informovala o tom agentúra DPA.



Radev novinárom povedal, že Bulharsko od Severného Macedónska žiada "úplnú rovnosť macedónskych Bulharov s ostatnými občanmi" žijúcimi v Severnom Macedónsku.



"Štyri roky po podpise zmluvy z roku 2017 (Severné Macedónsko) neurobilo to, čo bolo potrebné na realizáciu dohody. Skopje ani neposkytlo žiadnu záruku na plnenie záväzkov vyplývajúcich z dokumentu," povedal Radev.



Bulharsko blokuje začiatok prístupových rokovaní so Severným Macedónskom od konca roka 2020. Sofia obviňuje Severné Macedónsko z "falšovania bulharskej histórie a kultúry" a z používania "nenávistného jazyka voči Bulharsku".



O nadviazanie politického dialógu sa bude podľa DPA snažiť nový bulharský premiér Kiril Petkov, ktorý plánuje 18. januára navštíviť Severné Macedónsko.