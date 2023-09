Bulharsko nepredĺži zákaz na dovoz ukrajinského obilia

Sofia 14. septembra (TASR) - Bulharsko nepredĺži zákaz na dovoz lacného ukrajinského obilia, ktorého platnosť vyprší 15. septembra. Zároveň požiada Brusel o zlepšenie infraštruktúry s cieľom urýchliť prepravu ukrajinského tovaru do tretích krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Bulharský parlament vo štvrtok schválil 124 hlasmi rezolúciu za nepredĺženie zákazu, pričom poukázal na solidaritu s Ukrajinou, ako aj na potrebu garantovať potravinovú bezpečnosť v globálnom rozsahu.



Viaceré stredoeurópske, respektíve východoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora. S výnimkou Bulharska ide o štáty hraničiace s Ukrajinou.



Poľská vláda v utorok rozhodla v prospech predĺženia zákazu. Maďarsko taktiež vopred varovalo, že v prípade, ak Únia toto opatrenie nepredĺži aj po 15. septembri, budú pokračovať v jeho uplatňovaní aj samostatne. Rumunsko naznačilo, že bude v tejto veci nasledovať rozhodnutie Bruselu.



Bulharsko podľa agentúra AFP vyčnieva spomedzi jeho regionálnych susedov, pretože na rozdiel od ostatných štátov sa mnohí bulharskí výrobcovia slnečnicového oleja sťažovali na vážny nedostatok osiva a vysoké ceny, odkedy bolo embargo na ukrajinské obilie zavedené.



Bulharský premiér Nikolaj Denkov v stredu zdôraznil, že zrušenie príslušného opatrenia je potrebné na "stimuláciu hospodárskej súťaže na trhu" s cieľom zastaviť infláciu.



Sofia tiež požiada Brusel o pomoc na "zlepšenie cestnej a železničnej infraštruktúry s cieľom urýchliť prepravu ukrajinského tovaru do tretích krajín".