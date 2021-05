Bulharsko nesúhlasí s rokovaniami o vstupe Severného Macedónska do EÚ

Sofia 21. mája (TASR) - Bulharsko v piatok vylúčilo možné prehodnotenie svojho nesúhlasu so začatím rokovaní medzi Bruselom a Skopje o vstupe Severného Macedónska do Európskej únie. Na záver návštevy predstaviteľov EÚ v Sofii to povedal bulharský minister zahraničných vecí Svetlan Stojev, podľa ktorého nemožno očakávať nijaké zmeny v postoji jeho krajiny k Severnému Macedónsku, informovala agentúra AP.



Európskemu komisárovi pre susedstvo a rozšírenie Olivérovi Várhelyimu a portugalskému ministrovi zahraničných vecí Augustovi Santosovi Silvovi, ktorého krajina tento polrok predsedá EÚ, Stojev vysvetlil, že túto pozíciu vlády v Skopje odsúhlasili všetky parlamentné strany a súčasná dočasná vláda nemá oprávnenie ju meniť.



Táto patová situácia ďalej znižuje šance na vyriešenie sporu pred začiatkom prístupových rokovaní s EÚ, ktoré sú naplánované na jún, konštatovala AP. Pripomenula, že v Bulharsku sa majú 11. júla konať predčasné parlamentné voľby a akýkoľvek nový vývoj pred týmto dátumom je málo pravdepodobný.



Bulharsko chce, aby Skopje formálne uznalo, že jeho jazyk má bulharské korene a potlačilo svoju údajnú protibulharskú rétoriku. Severné Macedónsko naopak tvrdí, že o jeho identite a jazyku nie je možné diskutovať.



Na vyriešenie vzniknutej patovej situácie bola zriadená komisia historikov z oboch krajín, ktorej sa však doteraz nepodarilo nájsť spoločnú reč.



Úradníci EÚ navštívili po rokovaniach v Bulharsku aj Severné Macedónsko. Predseda tamojšej vlády Zoran Zaev podľa AP uviedol, že delegácia EÚ predložila návrh, ktorý by podľa neho poskytol "dobrý základ" na vyriešenie tohto sporu a pripravil jeho krajine pôdu na začatie prístupových rokovaní.



Severné Macedónsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2004 a od Európskej komisie dostalo pozitívne hodnotenie o rok neskôr.



Vedúci predstavitelia EÚ súhlasili s formálnymi prístupovými rozhovormi s Albánskom a Severným Macedónskom po tom, čo Skopje urovnalo takmer tri desaťročia trvajúci spor so susedným Gréckom o názov krajiny, ktorá sa z Macedónska premenovala na Severné Macedónsko.