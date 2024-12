Bulharsko neuvažuje o pozastavení tranzitu ruského plynu

Sofia 10. decembra (TASR) - O pozastavení tranzitu ruského plynu cez Bulharsko kvôli problémom s platbami sa v súčasnosti neuvažuje, bola by to krajná možnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na zdroj blízky bulharskej plynárenskej spoločnosti Bulgargaz.



"Zastavenie tranzitu ruského plynu cez bulharské územie by bolo krajným opatrením, o ktorom sa zatiaľ nediskutuje," uviedol v utorok zdroj, podľa ktorého Bulharsko očakáva, že problém s platbami za tranzit ruského plynu cez jeho územie sa vyrieši. "Situácia je nepríjemná, ale nič kritické sa nedeje. Na vyriešenie problému s platbou, o ktorom hovoril minister energetiky, je ešte čas, pretože platba by mala prísť do 20. decembra," povedal zdroj.



Minister energetiky Vladimir Malinov predtým uviedol, že jeho krajina by mohla zastaviť tranzit plynu z Ruska do Srbska a Maďarska, ak ruská strana nenájde spôsob, ako zaplatiť za tranzit po sankciách, ktoré na banku Gazprombank uvalili Spojené štáty. Podľa Malinova, ktorého v utorok citovala agentúra Bloomberg, Sofia čaká na návrhy od Gazpromu.



Washington koncom novembra uvalil na Gazprombank nové sankcie, ktoré bránia štátom kontrolovanej banke, aby realizovala akékoľvek nové transakcie súvisiace s energetikou, ktoré sa dotýkajú amerického finančného systému. Krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré využívajú ruské energetické zdroje, sa tak dostali do zložitej situácie, pretože platby sa uskutočňujú cez túto finančnú inštitúciu.