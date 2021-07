Novú vládu Bulharska sa ako prvá pokúsi zostaviť strana Je taký národ

Bulharský prezident Rumen Radev, foto z archívu .FOTO TASR/AP Foto: TASR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Sofia 30. júla (TASR) - Bulharská populistická strana Je taký národ (ITN) prevzala v piatok od prezidenta Rumena Radeva poverenie na zostavenie vlády. ITN má teraz sedem dní na to, aby sa dohodla na zložení nového kabinetu a predložila ho na schválenie parlamentu, uviedla agentúra AFP.Kandidátom na post premiéra je Plamen Nikolov. Je poslancom za ITN, vzdelanie nadobudol v Rakúsku a USA. Odborníci upozorňujú, že tento podnikateľ narodený v roku 1977 je v bulharskej politike nováčikom.AFP pripomenula, že ITN odmietla vytvoriť formálnu koalíciu s inými stranami a namiesto toho hľadala podporu menších strán pre menšinovú vládu, aby mohla uskutočniť svoje zámery vrátane reformy súdnictva a zmien v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.Tieto rokovania však v posledných dňoch uviazli v slepej uličke - okrem iného aj preto, že ITN odmietla zverejniť nominácie na posty premiéra a ministrov, čo vyvolalo hnev jej potenciálnych partnerov, ktorí uviedli, že "".V snahe prelomiť túto patovú situáciu prezident Radev uviedol, že v piatok popoludní ITN formálne poverí zostavením vlády. Ide o krok, ktorý podľa Radeva "" povolebný proces a jeho jednotlivé etapy.Ak parlament neschváli vládu zostavenú ITN, poverenie získa koalícia vedená stranou Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB), ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste.GERB, ktorá ovládala bulharskú politickú scénu celé desaťročie, sa ocitla bez potenciálnych spojencov. Avizovala preto, že ak získa poverenie na zostavenie vlády, mieni prezidentovi vrátiť.Radev následne odovzdá tretie - a posledné poverenie - politickej strane podľa vlastného výberu.Ak sa ani tejto strane nepodarí zostaviť vládu, v Bulharsku sa budú konať ďalšie predčasné voľby - v poradí tretie v tomto roku po hlasovaní v apríli a júli.Predčasné parlamentné voľby, ktoré sa v Bulharsku konali 11. júla, vyhrala so ziskom 24,08 percenta ITN vedená televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom.Koalícia vedená hnutím GERB expremiéra Bojka Borisova skončila tesne druhá s vyše 23 percentami hlasov.Tretia je Bulharská socialistická strana (BSP), za ktorú hlasovalo 13,4 percenta zúčastnených voličov.Protestné hnutie Demokratické Bulharsko (DB) získalo 12,5 percenta hlasov.Štvorpercentné kvórum na vstup do Národného zhromaždenia prekročili ešte dva ďalšie subjekty: Hnutie za práva a slobody (DPS), ktoré reprezentuje tureckú menšinu, a protestné zoskupenie Povstaňme! Mafia von! (IBG-NI).