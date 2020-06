Bulharsko od 15. júna zruší všetky obmedzenia vrátane nosenia rúšok

Sofia 3. júna (TASR) - V Bulharsku sa od 15. júna zruší povinnosť nosiť na verejnosti rúška na tvár. Stane sa tak v rámci úplného uvoľnenia opatrení zavedených v dôsledku pandémie koronavírusu. Oznámil to v stredu tamojší premiér Bojko Borisov.



"Vtedy (v tento dátum) budú uvoľnené všetky opatrenia" proti šíreniu koronavírusu povedal Borisov, ktorého citovala agentúra DPA. Naďalej však podľa neho budú platiť usmernenia týkajúce sa dodržiavania spoločenského odstupu.



Bulharsko vyhlásilo v súvislosti s pandémiou 13. marca núdzový stav, ktorý trval nasledovné dva mesiace. Následne krajina vyhlásila na ďalší mesiac miernejšiu "mimoriadnu epidemiologickú situáciu", pričom tento stav sa má skončiť 14. júna.



Od 1. mája musia Bulhari nosiť rúška na tvár už len v krytých verejných priestoroch, akými sú napríklad obchody, kostoly, rôzne inštitúcie a tiež prostriedky verejnej dopravy.



Bulharsko nákaza novým koronavírusom nezasiahla tak veľmi ako niektorých jeho západnejších susedov. Celkovo tam dosiaľ zaznamenali 2560 prípadov infekcie a 146 úmrtí.



Do Bulharska už od 1. júna už môžu prichádzať cestujúci z viacerých krajín EÚ bez toho, aby potom museli ísť do karantény. V krajine sa už medzičasom otvorili reštaurácie, múzeá, knižnice, kiná, fitnescentrá i nákupné centrá, v ktorých sa však musia držiavať prísne hygienické opatrenia aj odstupy medzi ľuďmi.



Od 12. júna sa obnovia aj zápasy prvej i druhej futbalovej ligy, na ktoré budú môcť - po dodržaní pravidiel o vzájomnom odstupe a tiež hygienických opatrení - chodiť aj diváci.