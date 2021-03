Bulharsko odhalilo výrobu falšovaných peňazí na univerzite

Sofia 16. marca (TASR) - Bulharské úrady odhalili v priestoroch univerzity v hlavnom meste Sofia výrobu falošných eurových a dolárových bankoviek v miliónovej hodnote, oznámili v utorok polícia a prokuratúra. Informovala o tom agentúra AFP.



Falošné bankovky v celkovej hodnote 3,6 milióna eur a štyri milióny dolárov zaistili pri operácii, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s americkou tajnou službou, uviedol pred novinármi šéf bulharského generálneho riaditeľstva pre boj s organizovanou trestnou činnosťou Ľubomir Janev.



Zadržaní boli 49-ročný zamestnanec tlačiarenského centra a 54-ročná žena. Dvojica doposiaľ nebola trestaná a bola pravdepodobne súčasťou rozsiahlejšej siete, ktorá falšované peniaze pašovala na Ukrajinu a do Európy. Bankovky falšovali po pracovnom čase a počas víkendov, vysvetľoval Janev a dodal, že počiatočné vyšetrovanie ukázalo, že mali "relatívne dobrú" kvalitu.



"Nedisponujeme žiadnymi dôkazmi, že by univerzita o tejto činnosti vedela," povedal policajný riaditeľ Georgi Chadžiev. Názov inštitúcie nie je známy.



Podľa bulharského generálneho prokurátora Ivana Geševa by mohlo ísť o najvyššiu sumu, aká kedy bola v krajine v súvislosti s falošnými bankovkami zadržaná.