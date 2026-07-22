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Bulharsko odmietlo kritiku Iránu ohľadom umiestnenia lietadiel USA
Bulharská vláda v pondelok oznámila, že vyzvala parlament, aby schválil žiadosť Washingtonu o umiestnenie ôsmich tankovacích lietadiel na leteckej základni Bezmer.
Autor TASR
Sofia 22. júla (TASR) - Bulharská vláda v stredu odmietla varovania Iránu, podľa ktorého by plánované umiestnenie amerických tankovacích lietadiel v krajine znamenalo spoluúčasť na „vojenských zločinoch a agresii“ na Blízkom východe. Vláda tvrdí, že lietadlá poslúžia iba na logistické účely, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Premiér Rumen Radev povedal, že „kategoricky odmieta, aby sa z bulharského územia viedli vojenské operácie na Blízkom východe“. „Tankovacie lietadla poslúžia výhradne na logistické misie a nádrže sa naplnia mimo bulharského vzdušného priestoru,“ citovali premiéra médiá.
Bulharská vláda v pondelok oznámila, že vyzvala parlament, aby schválil žiadosť Washingtonu o umiestnenie ôsmich tankovacích lietadiel na leteckej základni Bezmer. Očakáva sa, že parlament o tom rozhodne v priebehu stredy.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok v reakcii na plán varoval, aby Bulharsko neumožnilo Spojeným štátom využívať územie krajiny na vojenské operácie proti Iránu, pretože by to podľa neho urobilo zo Sofie „spolupáchateľa agresorov a zločincov“.
Bulharská vláda uviedla, že plánuje umiestniť americké lietadlá na vojenskej základni približne 260 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta.
USA a Irán zintenzívnili vzájomné útoky, odkedy zlyhala dočasná dohoda o prímerí, ktorú obe strany podpísali pred mesiacom. Podľa agentúry Reuters sa tak zároveň zvýšila šanca, že sa konflikt opäť naplno obnoví.
Premiér Rumen Radev povedal, že „kategoricky odmieta, aby sa z bulharského územia viedli vojenské operácie na Blízkom východe“. „Tankovacie lietadla poslúžia výhradne na logistické misie a nádrže sa naplnia mimo bulharského vzdušného priestoru,“ citovali premiéra médiá.
Bulharská vláda v pondelok oznámila, že vyzvala parlament, aby schválil žiadosť Washingtonu o umiestnenie ôsmich tankovacích lietadiel na leteckej základni Bezmer. Očakáva sa, že parlament o tom rozhodne v priebehu stredy.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok v reakcii na plán varoval, aby Bulharsko neumožnilo Spojeným štátom využívať územie krajiny na vojenské operácie proti Iránu, pretože by to podľa neho urobilo zo Sofie „spolupáchateľa agresorov a zločincov“.
Bulharská vláda uviedla, že plánuje umiestniť americké lietadlá na vojenskej základni približne 260 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta.
USA a Irán zintenzívnili vzájomné útoky, odkedy zlyhala dočasná dohoda o prímerí, ktorú obe strany podpísali pred mesiacom. Podľa agentúry Reuters sa tak zároveň zvýšila šanca, že sa konflikt opäť naplno obnoví.