Bulharsko otvorí od 1. júna hranice pre so Srbskom a Gréckom

Sofia 19. mája (TASR) - Bulharsko, Grécko a Srbsko plánujú od 1. júna otvoriť spoločné hranice pre cestnú premávku, pričom cestujúci nebudú musieť ísť do povinnej dvojtýždňovej karantény. Oznámil to v utorok bulharský premiér Bojko Borisov po videokonferencii s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, predsedom vlády Rumunska Ludovicom Orbanom a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Informovala o tom agentúra DPA.



Obdobný krok, a to otvorenie cestných hraníc s Rumunskom, sa odsunul z dôvodu tamojšej vládnej krízy, dodal Borisov.



"Cieľom je vytvoriť podmienky pre cestovanie a znovuobnovenie turizmu pre občanov štyroch štátov bez 14-dňovej karantény," vyhlásil Borisov. Zachované by mali zostať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia v boji proti koronavírusu, dodal.



Cestná premávka medzi Bulharskom a Srbskom bude možná od 1. júna, avšak cestujúci budú musieť odovzdať prehlásenie. Borisov ho označil ako "celkom jednoduché" - potrebné bude vyplniť, či má cestujúci príznaky ochorenia COVID-19, a to, či pozná "epidemiologickú situáciu" v danej krajine.



Bulharsko eviduje relatívne nízky počet nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 (2259) a 112 obetí na životoch. Z pondelka na utorok zaznamenali v krajine po prvý raz menej nových prípadov infikovaných (24) než uzdravených (34). Celkovo sa vyliečilo 646 pacientov.