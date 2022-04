Bulharsko označilo ruského diplomata za nežiaducu osobu

Sofia 2. apríla (TASR) - Bulharsko vyhlásilo nemenovaného ruského diplomata za nežiaducu osobu a nariadilo mu v priebehu nasledujúcich 72 hodín opustiť krajinu. Dôvodom je podozrenie zo špionáže. Oznámilo to v piatok bulharské ministerstvo zahraničných vecí, informovala agentúra Reuters.



Rezort diplomacie spresnil, že zamestnanec ruského veľvyslanectva bol podľa informácií bulharskej prokuratúry zapojený do neštandardnej spravodajskej činnosti. Podľa agentúry AFP ide o hlavného tajomníka ruského veľvyslanectva v Sofii.



Prokurátora v priebehu piatka tiež oznámila, že vyšetruje dvoch predstaviteľov bulharskej Štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (SANS) a jedného vládneho činiteľa, a to pre podozrenia zo špionáže pre Rusko.



Bulharsko vyhlásilo desiatich ruských diplomatov za nežiaduce osoby už 18. marca. Podľa informácií bulharských úradov vykonávali tieto už vyhostené osoby na území Bulharska činnosti nezlučiteľné s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.



Bulharsko, členský štát EÚ i NATO, má s Ruskom silné ekonomické väzby, ktoré však od októbra roku 2019 narušilo niekoľko prípadov spojených práve s podozreniami zo špionáže, pripomína AFP.