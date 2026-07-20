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Bulharský parlament rozhodne o rozmiestnení lietadiel USA v krajine
Lietadlá, ktoré sa používajú hlavne na dopĺňanie paliva iných lietadiel vo vzduchu, umiestnili bulharské úrady spočiatku na civilnom letisku v metropole Sofia bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu.
Autor TASR
Sofia 20. júla (TASR) - Bulharská vláda očakáva v pondelok od parlamentu rozhodnutie o rozmiestnení ôsmich amerických tankovacích lietadiel na vojenskej základni v krajine, oznámil premiér Rumen Radev. Nasadenie týchto lietadiel na civilnom letisku totiž vyvolalo v Bulharsku kontroverziu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Vláda vyzve v pondelok parlament, aby schválil žiadosť Washingtonu o umiestnenie tankovacích lietadiel vo vojenskom zariadení Bezmer na podporu amerických vojenských operácií na Blízkom východe, povedal Radev na výročnej konferencii bulharských veľvyslancov v Sofii.
Lietadlá, ktoré sa používajú hlavne na dopĺňanie paliva iných lietadiel vo vzduchu, umiestnili bulharské úrady spočiatku na civilnom letisku v metropole Sofia bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu. Rozhodnutie vyvolalo spor, v dôsledku ktorého lietadlá minulý mesiac odleteli.
„Problém vznikol po tom, čo boli vojenské lietadlá dislokované na civilnom letisku v tesnej blízkosti Sofie. Preto sme našim spojencom navrhli, aby použili vojenské letiská,“ povedal Radev. Vojenská základňa Bezmer sa nachádza približne 260 kilometrov juhovýchodne od Sofie, poznamenala agentúra Reuters.
USA a Irán zintenzívnili vzájomné útoky napriek júnovému prímeriu, čím sa zvýšila pravdepodobnosť úplného obnovenia konfliktu. Predstaviteľ izraelskej armády už v nedeľu avizoval, že krajina sa pripravuje na prijatie ďalších amerických tankovacích lietadiel.
Vláda vyzve v pondelok parlament, aby schválil žiadosť Washingtonu o umiestnenie tankovacích lietadiel vo vojenskom zariadení Bezmer na podporu amerických vojenských operácií na Blízkom východe, povedal Radev na výročnej konferencii bulharských veľvyslancov v Sofii.
Lietadlá, ktoré sa používajú hlavne na dopĺňanie paliva iných lietadiel vo vzduchu, umiestnili bulharské úrady spočiatku na civilnom letisku v metropole Sofia bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu. Rozhodnutie vyvolalo spor, v dôsledku ktorého lietadlá minulý mesiac odleteli.
„Problém vznikol po tom, čo boli vojenské lietadlá dislokované na civilnom letisku v tesnej blízkosti Sofie. Preto sme našim spojencom navrhli, aby použili vojenské letiská,“ povedal Radev. Vojenská základňa Bezmer sa nachádza približne 260 kilometrov juhovýchodne od Sofie, poznamenala agentúra Reuters.
USA a Irán zintenzívnili vzájomné útoky napriek júnovému prímeriu, čím sa zvýšila pravdepodobnosť úplného obnovenia konfliktu. Predstaviteľ izraelskej armády už v nedeľu avizoval, že krajina sa pripravuje na prijatie ďalších amerických tankovacích lietadiel.