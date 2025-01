Bulharsko: Parlament vyslovil dôveru menšinovej koaličnej vláde

Sofia 16. januára (TASR) — Bulharský parlament vo štvrtok vyslovil dôveru menšinovej koaličnej vláde pod vedením konzervatívcov, ktorá vznikla v snahe ukončiť dlhotrvajúcu politickú krízu v krajine. Novú vládnu v 240-člennom parlamente podporilo 125 poslancov, 114 bolo proti. Informovala o tom agentúra AFP.



Vedúcou silou trojkoalície je prozápadná aliancia Občania za európsky rozvoj Bulharska – Zväz demokratických síl (GERB-SDS), ktorá zvíťazila vo voľbách konaných 27. októbra - siedmych v priebehu tri a pol roka. Jej predsedom je trojnásobný premiér Bojko Borisov, ktorého masívne protikorupčné protesty prinútili v máji 2021 rezignovať.



Borisov sa chcel postaviť aj do čela štvrtej vlády, no prezident Rumen Radev nakoniec poveril jej zostavením bývalého predsedu parlamentu Rosena Žeľazkova. Ten v stredu predstavil menšinový kabinet pozostávajúci z GERB-SDS, socialistov a populistickej strany Je taký národ (ITN). Vládu bude podporovať Hnutie za práva a slobody (DPS) zastupujúce etnických Turkov. Žeľazkov zároveň oznámil, že koaličná dohoda už bola podpísaná.



Žeľazkov, ktorý v minulých vládach pod vedením GERB pôsobil na rôznych postoch vrátane ministra dopravy, pred hlasovaním povedal, že sa pokúsi prekonať politickú krízu, v ktorej sa Bulharsko nachádza. Okrem iného avizoval, že nová vláda bude pokračovať v úsilí o vstup Bulharska do eurozóny. Medzi jeho priority patrí aj modernizácia armády a zlepšenie práce justičných orgánov.



V nedávnom prieskume verejnej mienky agentúry Mjara 76 percent respondentov uviedlo, že sú pripravení prijať akýkoľvek kompromis medzi politickými stranami, aby konečne vznikla funkčná vláda. "Po štyroch rokoch politickej krízy v Bulharsku jednoducho musela vzniknúť nejaká vláda," povedal Parvan Simeonov z agentúry Mjara. Podľa neho to však neznamená, že politická kríza v Bulharsku sa skončila.