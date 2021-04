Bulharské parlamentné voľby vyhrala podľa exit pollov strana premiéra

Sofia 4. apríla (TASR) - So ziskom približne 25 percent hlasov zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách v Bulharsku stredopravá strana GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) premiéra Bojka Borisova. Vyplýva to z čiastočných prieskumov po uzavretí volebných miestností, tzv. exit pollov, ktoré boli zverejnené v nedeľu večer. Informovala o tom agentúra AFP.



Strana GERB však zaznamenala pokles podpory voličov o zhruba deväť percentuálnych bodov v porovnaní s výsledkom z volieb v roku 2017. Lepší výsledok než sa očakávalo dosiahli podľa AFP viaceré nové protestné strany vrátane populistickej ITN (Je aj taký národ) speváka a televízneho moderátora Slavia Trifonova. Tá podľa DPA dostala 17,1 percenta hlasov. Ďalšia v poradí skončila opozičná Bulharská socialistická strana (BSP) so 16,7 percentami hlasov.



GERB by preto mohla stratiť absolútnu väčšinu a mohla by byť odkázaná vládnuť s koaličným partnerom, píše rakúska stanica ORF.



Volebné miestnosti, ktorých je v celej krajine dovedna približne 12.000, sa otvorili o 07.00 h miestneho času (06.00 h SELČ) a zatvorili sa večer o 20.00 h (19.00 h SELČ). Účasť voličov bola zjavne pre pandémiu nového koronavírusu podľa ORF nižšia než pred štyrmi rokmi.