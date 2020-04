Sofia 1. apríla (TASR) - Bulharsko plánuje predĺžiť stav núdze až do 13. mája v snahe zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu v krajine. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie bulharskej vlády.



Stav núdze bulharský parlament jednomyseľne schválil 13. marca a má trvať do 13. apríla. Vláda uviedla, že požiada parlament o jeho predĺženie o mesiac, teda až do 13. mája.



"Bulharsko urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby obmedzilo šírenie nového koronavírusu, ale celý rozsah krízy zatiaľ nie je možné vyhodnotiť," uviedla vláda. Nápor na systém zdravotnej starostlivosti sa dá podľa nej znížiť iba predĺžením opatrení zameraných na obmedzenie verejného života.



Podobne ako iné krajiny v Európe, aj Bulharsko zaviedlo v súvislosti s koronavírusom prísne obmedzenia cestovania medzi mestami a do zahraničia, zatvorilo školy, reštaurácie a bary a obmedzilo prístup do parkov.



Mesto Kozloduj, kde sa nachádza jediná jadrová elektráreň v Bulharsku, a oblasť Stará Zagora na juhu krajiny zaviedli zákaz nočného vychádzania.



V Bulharsku doposiaľ evidujú 422 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 vrátane deviatich úmrtí. Dvadsať pacientov sa vyliečilo, informuje tlačová agentúra BTA.



Predsedníčka parlamentu Cveta Karajančevová oznámila, že všetci zákonodarcovia museli v stredu podstúpiť testy na prítomnosť kornavírusu po tom, ako mal v utorok pozitívny výsledok na vírus jeden poslanec.