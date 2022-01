Po protestoch proti vládnym opatreniam v Bulharsku hlásia zranených

Na snímke protestujúci proti covidu ďalej pri budove parlamentu 12. januára 2022 v Sofii. Foto: TASR/AP

Policajti sa snažia dostať protestujúcich proti covidu ďalej od budovy parlamentu 12. januára 2022 v Sofii. Foto: TASR/AP

Sofia 12. januára (TASR) - Dav demonštrantov protestujúci proti covidovým opatreniam pred budovou bulharského parlamentu v hlavnom meste Sofia sa v stredu dostal do potýčok s políciou. Úrady hlásia zranených aj zadržaných. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Bezpečnostné zložky zabránili demonštrantom násilne vtrhnúť do budovy parlamentu. Okolie budovy polícia neskôr zaistila a ohradila bariérami. Medzi zranenými boli okrem protestujúcich aj policajti.Násilnosti vypukli na protestnom zhromaždení, ktoré zorganizovala nacionalisticky orientovaná strana Obnova. Tá ostro vystupuje proti protiepidemickým opatreniam bulharskej vlády. Demonštranti žiadajú zrušenie týchto reštrikcií vrátanePribližne 1000 demonštrantov - mávajúcich štátnymi zástavami a spievajúcich vlastenecké piesne - zostalo aj po potýčkach na námestí pred parlamentom. Tvrdia, že tam budú dovtedy, kým vláda nesplní ich požiadavky týkajúce sa zrušenia očkovacích certifikátov či povinnosti nosenia rúšok.Podľa agentúry DPA demonštrantov zvážali do hlavného mesta autobusmi z celej krajiny. V istom momente boli pre ich protest zákonodarcovia nútení opustiť z bezpečnostných dôvodov budovu parlamentu.Bulharský premiér Kiril Petkov, ktorý je momentálne v domácej izolácii pre nedávny kontakt s osobou nakazenou covidom, vyzval účastníkov protestu, aby zachovali pokoj. Ich zástupcov zároveň pozval v piatok do svojej kancelárie, kde by mali spoločne prediskutovať vznesené požiadavky.V Bulharsku je plne zaočkovaná necelá tretina populácie, čo je najmenej spomedzi krajín eurobloku. V tejto sedemmiliónovej balkánskej krajine zomrelo doposiaľ v súvislosti s koronavírusom 31.761 ľudí. Počet nových potvrdených prípadov tejto nákazy v Bulharsku dosiahol v stredu rekord. Úrady za uplynulých 24 hodín hlásili 7062 nakazených. Podľa odborníkov môže za prudký nárast výskyt variantu omikron.