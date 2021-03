Bulharsko po úmrtí ženy pozastavilo očkovanie vakcínou od AstraZenecy

Sofia 12. marca (TASR) - Očkovanie vakcínou spoločnosti AstraZeneca pozastavilo v piatok aj Bulharsko, kde úrady preverujú smrť ženy s komorbiditami, ktorá bola tento týždeň zaočkovaná proti vírusovému ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.



K rovnakému kroku pristúpili v uplynulých dňoch aj iné európske krajiny vrátane Dánska, Islandu a Nórska.



Bulharský premiér Bojko Borisov nariadil zastaviť očkovanie vakcínou od AstraZenecy, kým Európska agentúra pre lieky (EMA) "nevyvráti všetky pochybnosti o jej bezpečnosti". Borisov požaduje "písomné vyhlásenie s presným a jasne potvrdeným stanoviskom - či môžeme alebo nemôžeme vakcínu podávať", uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom úradom vlády.



Minister zdravotníctva Kostadin Angelov informoval, že dočasné pozastavenie očkovania je reakciou na úmrtie ženy z mesta Plovdiv. Angelov spresnil, že 57-ročná žena zomrela v piatok o 03.00 h. Vakcínu dostala vo štvrtok okolo obeda. Žena mala viacero zdravotných problémov vrátane srdcových chorôb a operácie bypassu. Po samotnom očkovaní sa cítila dobre, ale neskôr sa u nej prejavil stav akútnej respiračnej nedostatočnosti.



Aj keď úrady pri prvotnom prešetrovaní prípadu zastávajú skôr hypotézu, že žena zomrela na zlyhanie srdca a pitva nezistila nijaké súvislosti s očkovaním, vláda rozhodla o pozastavení očkovania vakcínou od AstraZenecy, a to minimálne do konečných výsledkov pitvy na budúci týždeň.



Bulharsko je v rámci EÚ na chvoste krajín pokiaľ ide o zaočkovanosť. Najmenej jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo iba 270.000 ľudí, čo predstavuje 3,9 percenta populácie.



Bulharsko si objednalo oveľa viac vakcín vyrobených spoločnosťou AstraZeneca ako vakcín od výrobcov Pfizer/BioNTech a Moderna. V posledných týždňoch sa tam očkovalo najmä vakcínou od AstraZenecy. Stalo sa tak po tom, ako boli zrušené zoznamy prednostne očkovaných osôb a očkuje sa podľa záujmu ľudí.



EMA vo štvrtok vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podľa doterajších poznatkov nezvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín.



"Doteraz dostupné informácie naznačujú, že miera výskytu tromboembolických príhod u očkovaných osôb nie je vyššia ako v bežnej populácii," napísala EMA v reakcii na otázku agentúry AFP.



Vakcína švédsko-britského výrobcu AstraZeneca je v EÚ schválená od januára. Vo viacerých európskych krajinách bola pôvodne povolená iba pre osoby do 65 rokov, pretože spočiatku chýbali spoľahlivé údaje o jej účinnosti u starších ľudí. Neskôr ju regulačné úrady odporučili aj pre túto vekovú kategóriu.