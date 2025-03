Bulharský ústavný súd: Nesprávne bolo zvolených 17 poslancov

Sofia 13. marca (TASR) - Bulharský ústavný súd vo štvrtok uviedol, že na základe prepočítania hlasov bolo 17 poslancov v parlamentných voľbách v októbri 2024 zvolených nesprávne. Prepočítanie hlasov sa uskutočnilo v stovkách volebných miestností, súd ale odmietol výzvy na prepočítanie všetkých hlasov. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Ústavný súd reagoval na sťažnosť strany Veličie (Veľkosť), ktorej uniklo len o 21 hlasov štvorpercentné volebné kvórum potrebné na vstup do parlamentu. Na základe prepočítania by mohla získať parlamentné zastúpenie, uviedol súd.



Volebná komisia musí v takomto prípade nanovo prepočítať rozdelenie mandátov, čo môže ohroziť súčasnú vládu, ktorá vzišla so siedmich volieb za posledné štyri roky.



V októbrových voľbách koalícia strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) so stranou Zväz demokratických síl (SDS) vytvorila krehkú prozápadnú koalíciu s populistickou stranou Je taký národ (ITN).



Rozhodnutie súdu vnieslo ďalší zmätok na nestabilnú politickú scénu krajiny, kde sa už roky roztriešteným stranám nedarí získať stabilnú väčšinu alebo vytvoriť stabilné koalície.