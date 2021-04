Bulharsko podozrieva šiestich Rusov z výbuchov v muničných skladoch

Sofia 28. apríla (TASR) - Bulharská prokuratúra podozrieva šiestich Rusov zo zodpovednosti za štyri výbuchy v muničných skladoch v Bulharsku v rokoch 2011-2020, v ktorých bola uskladnená munícia patriaca tamojšiemu obchodníkovi so zbraňami Emilijanovi Gebrevovi. Na stredajšom tlačovom brífingu to novinárom povedala hovorkyňa bulharskej generálnej prokuratúry Sijka Milevová, informovala agentúra TASS.



Traja z nich čelia obvineniam, že sa Gebreva v roku 2015 pokúsili otráviť nervovo paralytickou látkou typu novičok.



Bulharsko zaznamenalo za posledné desaťročie viacero výbuchov v muničných skladoch a továrňach, pričom prokuratúra odhalila podobnosti v štyroch prípadoch. Jednou z nich je to, že všetky štyri sklady patrili Gebrevovi a munícia z nich mala byť exportovaná do krajín bývalého Sovietskeho zväzu.



Gebrevovi patrila podľa medzinárodnej investigatívnej skupiny Bellingcat aj časť munície, ktorá v roku 2014 vybuchla v muničnom sklade v českých Vrběticiach. Praha v polovici apríla oznámila, že má dôvodné podozrenia, že za týmito výbuchmi bola ruská vojenská rozviedka GRU.



Šéfka bulharskej diplomacie Ekaterina Zacharievová v utorok vyjadrila Česku solidaritu v súvislosti s výbuchmi vo Vrběticiach. Sofia tiež ponúkla Česku pomoc s vyšetrovaním celého prípadu.