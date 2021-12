Bulharsko ponúka seniorom za očkovanie peňažnú odmenu

Sofia 23. decembra (TASR) - Seniori, ktorí sa v Bulharsku zaočkujú proti koronavírusu, budú mať nárok na peňažnú odmenu. Bulharská vláda sa týmto krokom pokúša o zvýšenie zaočkovanosti, ktorá je tam najnižšia v Európskej únii. Oznámil to v stredu bulharský premiér Kiril Petkov, píše agentúra Reuters.



Petkov, ktorý sa ujal úradu tento mesiac, uviedol, že každý Bulhar na dôchodku dostane v nasledujúcich šiestich mesiacoch navyše k penzii jednorazovú odmenu 75 leva (38 eur), keď sa zaočkuje prvou alebo druhou dávkou proticovidovej vakcíny. Nárok na tento príspevok budú mať aj dôchodcovia, ktorí už dostali tri dávky.



Bulharská vláda tiež spúšťa rozsiahlu informačnú kampaň v snahe presvedčiť občanov skeptických voči vakcinácii, aby sa dali zaočkovať a vyhli sa tak novej vlne koronavírusu, ktorá by podľa Petkova mohla zasiahnuť krajinu už v polovici januára. "Prioritou našej vlády je, aby tu na covid nezomieralo toľko ľudí, znížiť nápor na nemocnice a hlavne ochrániť našich seniorov, ktorí sú ohrození najviac," uviedol Petkov v televíznom prejave.



Bulharský premiér zároveň dúfa, že vďaka tejto iniciatíve jeho kabinetu sa do konca januára podarí zaočkovať zhruba 300.000 občanov nad 65 rokov.



V Bulharsku je plne zaočkovaných 27 percent dospelých, čo je najmenej spomedzi krajín eurobloku. Krajina má zároveň v EÚ najvyššiu mieru úmrtí spojených s covidom.



V tejto sedemmiliónovej balkánskej krajine zomrelo doposiaľ v súvislosti s touto nákazou 30.359 ľudí.



Ako pripomína Reuters, nízka zaočkovanosť je dôsledkom jednak nedôvery obyvateľov v oficiálne inštitúcie a jednak aj šíriacich sa falošných správ o následkoch vakcinácie.