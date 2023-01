Poslednú šancu na zostavenie bulharskej vlády dostali socialisti

Sofia 16. januára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev poveril posledným pokusom zostaviť vládu Bulharskú socialistickú stranu (BSP). Oznámila to v pondelok predsedníčka tejto strany Kornelia Ninová. Podľa agentúry Reuters sú šance na vytvorenie novej vlády len mizivé.



Mandát na sformovanie kabinetu dostali pred socialistami dve najväčšie parlamentné strany, a to stredopravicová Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a reformistické hnutie Pokračujeme v zmene (PP). Ani jednej z nich sa však nepodarilo zaistiť si v parlamente dostatočnú podporu a krajine tak hrozia ďalšie predčasné parlamentné voľby.



Bulharsko sa nachádza v politickom pate od roku 2020, keď túto balkánsku krajinu zachvátili masové protesty proti korupcii. Väčšinu z uplynulých dvoch rokov, počas ktorých sa konali už štyri parlamentné voľby, tam vládli úradnícke vlády, keďže zvoleným stranám sa nedarilo vytvárať stabilné koalície.



"Chápeme vážnosť situácie. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili riadnu vládu," povedala predsedníčka socialistov Ninová po tom, ako od prezidenta prijala mandát na zostavenie vládneho kabinetu.



Socialisti budú teraz rokovať so všetkými parlamentnými stranami. Podľa analytikov sú však ich šance na zostavenie vlády mizivé a Bulharsko tak zrejme na jar čakajú ďalšie voľby.



Dve najväčšie strany - zmienené GERB a PP - už avizovali, že kabinet pod vedením socialistov nepodporia. Ak socialisti neuspejú, prezident bude musieť rozpustiť parlament a do dvoch mesiacov vyhlásiť konanie nových predčasných volieb.



Neúspech v zostavení vlády by mohol uškodiť plánom Bulharska na vstup do eurozóny v roku 2024. Absencia fungujúcej vlády by tiež v krajine oddialila potrebné reformy týkajúce sa boja proti korupcií na vysokej úrovni a mohla by predstavovať aj prekážku v rámci čerpania miliárd eur z fondov EÚ na obnovu.