Bulharsko postaví továreň na výrobu munície

Sofia 28. októbra (TASR) - Bulharská vláda a nemecký výrobca zbraní Rheinmetall v utorok oznámili, že podpísali dohodu o zriadení spoločného podniku v Bulharsku na výstavbu závodu, kde sa bude vyrábať strelný prach a delostrelecké granáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa bulharskej vlády je plánovaný závod jednou z najväčších investícií do zbrojného priemyslu krajiny a prispeje tiež k úsiliu Európskej únie a NATO posilniť autonómiu európskej obranyschopnosti.

Na základe zmluvy podpísanej bulharskou vládou a spoločnosťou Rheinmetall sa bulharský štátny výrobca zbraní VMZ a nemecká firma dohodli na výstavbe továrne v bulharskom meste Sopot. Továreň bude slúžiť na výrobu strelného prachu, delostreleckých granátov kalibru 155 mm a systémov modulárnych náplní.

Obe spoločnosti plánujú do výstavby investovať viac ako jednu miliardu eur. Závod by mal byť uvedený do prevádzky do 14 mesiacov.

„V Bulharsku vyrobíme 150.000 modulárnych náplní... a približne 100.000 kusov granátov kalibru 155 mm (ročne) pre Bulharsko, ale aj na export,“ uviedol šéf spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger.

„Rheinmetall bude investovať viac a som si istý, že aj iní európski partneri prídu a budú investovať v Bulharsku,“ dodal Papperger. Bulharský premiér Rosen Žeľazkov ocenil projekt ako „významný krok vpred v priemyselných a obranných schopnostiach krajiny“. Očakáva sa, že továreň vytvorí približne 1000 pracovných miest.

Bulharsko sa špecializuje na muníciu pre zbrane zo sovietskej éry – tie, ktoré Ukrajina používa najviac –, no v posledných rokoch sa snaží modernizovať svoje zastaralé výrobné zariadenia s pomocou európskych dotácií, aby mohlo začať vyrábať granáty a inú muníciu podľa noriem NATO, píše AFP.

Bulharský zbrojný priemysel, ktorý od ruskej invázie na územie Ukrajiny prežíva rozkvet, prispieva podľa vlády k HDP krajiny takmer štyrmi percentami.
