Bulharsko vyšle vojakov na hranice s Gréckom a Tureckom

Sofia 26. augusta (TASR) - Bulharsko vyšle na hranice s Gréckom a Tureckom 400 až 700 vojakov po tom, ako bulharské úrady zadržali minulý týždeň väčšie množstvo afganských migrantov bez dokladov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Tlak na bulharské hranice sa zvyšuje," uviedol vo vyhlásení minister obrany Georgi Panajotov. Títo príslušníci ozbrojených síl podľa neho budú vykonávať ochrannú misiu a polícii i žandárom budú pomáhať pri "budovaní bariér a monitorovaní hraníc".



Ako uvádza AFP, Bulharsko je jednou z hlavných tranzitných krajín pre ľudí pokúšajúcich dostať sa do Európy z Afganistanu a ďalších krajín Blízkeho východu.



V rokoch 2013 až 2018 Bulharsko postavilo plot s ostnatým drôtom pozdĺž svojej 260-kilometrovej hranice s Tureckom, avšak pre jeho nedostatočnú údržbu bola táto hranica na niektorých miestach aj naďalej priechodná.



Podľa AFP Bulharsko, najchudobnejší členský štát EÚ, doposiaľ neprijalo veľký počet utečencov, keďže väčšina z nich po príchode do krajiny cestovala ďalej na západ.



Krajiny EÚ sa obávajú možného prílivu ľudí z Afganistanu po tom, ako Taliban obsadil 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzal moc v Afganistane. V Európe pritom stále rezonujú spomienky na migračnú krízu v roku 2015, počas ktorej prišli do krajín EÚ státisíce ľudí, pripomína AFP.