Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku budú 2. októbra

Sofia 1. augusta (TASR) - Na 2. októbra stanovil v pondelok bulharský prezident Rumen Radev termín konania predčasných parlamentných volieb, ktoré budú v jeho krajine už štvrtými za menej než dva roky. K voľbám dochádza v dôsledku júnového pádu vlády Kirila Petkova a následným neúspešným pokusom o zostavenie novej koalície. Informuje o tom agentúra Reuters.



Radev okrem vypísania termínu volieb poveril vedením dočasnej vlády Bulharska bývalého ministra práce Galaba Doneva. Kabinet povedie od 2. augusta do vytvorenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných volieb.



Očakáva sa, že dočasný kabinet zaujme miernejší postoj voči Moskve. Zahŕňať by to podľa Reutersu mohlo snahu o obnovenie ruských dodávok plynu, ako aj o zlepšenie vzťahov s Ruskom.



Petkovova vláda vyhostila v júli 70 ruských diplomatov a technických zamestnancov ruského veľvyslanectva v Sofii. Petkov vtedy povedal, že príslušné bulharské inštitúcie týchto ruských občanov identifikovali ako ľudí, ktorí pracovali proti záujmom Bulharska.



Po odchode jednej zo štyroch koaličných strán – populistickej strany Je taký národ (ITN) – stratila však v júni vláda reformistického Petkova v parlamente podporu.



Poverenie zostaviť nový kabinet následne dostal vicepremiér a minister financií Asen Vasilev, ktorý je spolu s Petkovom spolupredsedom strany Pokračujeme v zmene (PP). Začiatkom júla oznámil, že nezískal podporu štyroch poslancov potrebných na parlamentnú väčšinu.



Následne bola zostavením vlády poverená stredopravá strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB), ktorú vedie bývalý dlhoročný premiér Bojko Borisov. Tá však poverenie odmietla.



Zostaviť vládu sa na tretí a posledný pokus nepodarilo ani Bulharskej socialistickej strane (BSP), ktorá minulý týždeň oznámila, že v parlamente nezískala dostatočnú podporu.