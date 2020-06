Bulharsko predĺži núdzový stav do 15. júla

Sofia 24. júna (TASR) – Bulharsko v dôsledku nárastu počtu prípadov ochorenia COVID-19 predĺži núdzový stav do 15. júla. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bulharsko začalo uvoľňovať protivírusové opatrenia začiatkom júna, avšak minulý týždeň tamojšie úrady hlásili 606 nových infikovaných, čo je najvyšší týždenný nárast od začiatku pandémie.



„Sme svedkami zhoršenia situácie a rýchlejšieho šírenia nového koronavírusu," povedal bulharský minister zdravotníctva Kiril Ananijev.



Priemerný počet nových infikovaných za deň sa v čase medzi 10. a 24. júnom v porovnaní s predošlým dvojtýždňovým obdobím zvýšil viac ako trikrát – z 26 na 84.



Podľa Ananieva sa opätovné zavádzanie karanténnych opatrení či nových obmedzení v krajine nechystá, no nastať môžu kontroly dodržiavania bezpečných vzdialeností medzi ľuďmi, zavedenie povinného zakrývania dýchacích ciest v interiéroch či ponechanie zákazu vstupu do Bulharska pre občanov väčšiny krajín mimo EÚ.



V dôsledku zvýšenia rizika prenosu nákazy však už vláda v pondelok rozhodla o povinnosti nosenia pokrývok tváre vo vnútorných priestoroch na všetkých verejných miestach, vrátane vlakov a autobusov.



Bulharský premiér Bojko Borisov okrem toho pohrozil, že pokiaľ medzi sebou návštevníci futbalových zápasov nebudú dodržiavať bezpečné rozstupy, nariadi, aby sa zápasy hrali bez divákov.



V krajine doteraz zaznamenali 4114 prípadov a 208 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.