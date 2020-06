Bulharský prezident odmieta, že dronom špehoval premiéra v jeho spálni

Sofia 19. júna (TASR) – Bulharský prezident Rumen Radev včera odmietol obvinenia, podľa ktorých mal použiť dron na vyfotografovanie premiéra Bojka Borisova v jeho spálni. Niektoré z týchto fotografií kolovali aj na internete, píše agentúra DPA.



Borisov obvinil prezidenta zo „špehovania prostredníctvom dronu", keďže na verejnosti sa objavili zábery spiaceho Borisova v jeho posteli zverejnené anonymom. Ďalšie zábery ukazujú pištoľ na nočnom stole, hromadu 500-eurových bankoviek či zlaté tehly v otvorenej zásuvke nočného stola.



Radev býva v rezidencii neďaleko premiérovej vily vlastnenej štátom, ktorá sa nachádza v časti Bojana neďaleko Sofie.



"V minulosti som síce pilotoval lietadlá a ovládal drony, no nemám nič spoločné s tým, o čom Borisov hovorí," tvrdí Radev, ktorý je bývalým bojovým pilotom.



Radev už požiadal zodpovedné orgány, aby preskúmali pôvod zverejnených záberov.



Borisov z vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska v stredu večer obvinil svojich politických oponentov z marenia jeho snahy o zavedenie eura v Bulharsku tým, že sa ho pokúšajú zosmiešniť.



„Mám v úmysle viesť krajinu do bankovej únie EÚ a eurozóny. Nedonútia ma rezignovať", vyhlásil Borisov.



Bulharská konzervatívno-nacionalistická vláda plánuje požiadať v júli o vstup krajiny do európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM 2, ktorý je jedným z hlavných krokov k prijatiu eura.



Počas uplynulých dní Bulharsko splnilo poslednú podmienku pre vstup do bankovej únie a čakárne na euro. V tejto krajine je však podľa Transparency International spomedzi členských štátov Európskej únie najvyššia miera korupcie.



Ako tvrdia analytici, korupcia na vysokých postoch predstavuje najväčšiu prekážku, ktorá Bulharsku bráni v tom, aby prilákalo viac zahraničných investícií a stalo sa súčasťou schengenského priestoru.