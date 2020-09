Demonštranti počas protestu v Bulharsku hádzali petardy na policajtov

Bulharská polícia dohliada na odstránenie ilegálne postavených stanov, ktoré rozložili demonštranti počas niekoľkotýždňových protivládnych protestov v Sofii v piatok 7. augusta 2020. Stany podľa polície blokovali ulice a obťažovali miestnych obyvateľov, informovala agentúra DPA. Polícia odstránila ilegálne postavené stany aj v mestách Varna a Plodiv a tiež odblokovala cestu medzinárodného významu na juhu krajiny. Protesty proti súčasnej bulharskej vláde vypukli 9. júla a ich účastníci žiadajú demisiu vlády a nové voľby. Vládu premiéra Bojka Borisova z konzervatívnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB), ktorá je pri moci od roku 2017, obviňujú demonštranti z korupcie, mafiánskych praktík a väzieb na oligarchov. Zároveň žiadajú odstúpenie Borisova i generálneho prokurátora. Foto: TASR/BTA - Minko Černev

Sofia 3. septembra (TASR) - Viac ako 60 protestujúcich zadržala v stredu večer polícia počas protivládnych protestov pred budovou bulharského parlamentu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Demonštranti, ktorí sa na mieste dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami, hádzali pred budovou parlamentu na policajtov rôzne predmety vrátane podomácky vyrobených petárd.Pri zásahu proti demonštrantom sa zranilo desať policajtov. Príslušníci bezpečnostných zložiek a demonštranti tiež proti sebe údajne použili paprikový sprej. Do nemocnie bolo prevezených 16 ľudí.Bulharský minister obrany Krasimir Karakačanov vo svojom príspevku na sociálnej sieti tieto protesty odsúdil akoProtesty sa začali v stredu ráno, keď niekoľko tisíc demonštrantov zablokovalo budovu parlamentu pred začiatkom jesenného zasadnutia poslaneckého zboru.Protivládne protesty v Bulharsku trvajú už takmer dva mesiace. Premiér Bojko Borisov zdôraznil, že napriek výzvam na odstúpenie bude jeho vláda ďalej pracovať. Borisovova strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) chce v parlamente rokovať o návrhu novej ústavy.Prezident Rumen Radev, protestujúci i opoziční socialisti žiadajú odstúpenie Borisovovej vlády, ktorá je pri moci od roku 2017. Demonštranti premiéra obviňujú z korupcie, mafiánskych praktík a väzieb na oligarchov. Ďalšie parlamentné voľby sa majú v Bulharsku konať v marci 2021, predčasné by sa mohli uskutočniť už tento rok v novembri.