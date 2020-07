Protivládne protesty v Sofii sprevádzali výtržnosti

Sofia 15. júla (TASR) – Tisícky demonštrantov sa aj včera večer zišli v bulharskom hlavnom meste Sofia na protivládnych protestoch a požadovali odstúpenie premiéra Bojka Borisova. Demonštrácie, ktoré prebiehali už šiestu noc za sebou, sprevádzali výtržnosti, informovala v stredu agentúra DPA.



Demonštranti sa v utorok neskoro večer pokúsili násilím dostať do priestorov ústredia bývalej komunistickej strany, kde sú dnes pracovne poslancov. Rozbili predné dvere, ale pred vstupom do budovy ich zastavila polícia.



Šesť osôb zadržali, povedal zástupca veliteľa polície v Sofii Anton Zlatanov.



Polícia uviedla, že demonštranti hádzali výbušniny, pričom dvaja z nich utrpeli zranenia. Demonštranti hádzali aj fľaše acetónu a plechovky s červenou farbou. Pri výtržnostiach utrpeli zranenia aj dvaja policajti.



Demonštranti obviňujú koaličnú vládu z korupcie a mafiánskych praktík. Podporujú ich opoziční socialisti a proruský prezident Rumen Radev.



Premiér Borisov počas víkendu vyhlásil, že jeho vláda neodstúpi.



Najbližšie parlamentné voľby by sa v Bulharsku mali uskutočniť v marci 2021, pripomína DPA.



Okrem bulharskej metropoly sa protivládne demonštrácie konali aj v čiernomorských mestách Varna a Burgas, ako aj v Plovdive na juhu krajiny.