Bulharsko registruje ukrajinských utečencov priamo na hraniciach

Berlín/Sofia 16. marca (TASR) - Bulharsko spustilo nový systém registrácie vojnových utečencov z Ukrajiny priamo na hraniciach, informovala agentúra DPA.



Zariadenie umiestnené na hraničnom priechode s Rumunskom blízko bulharského mesta Ruse skontroloval počas prvého dňa jeho fungovania aj bulharský premiér Kiril Petkov.



"Problémom bolo, že oni (utečenci) prichádzali a my sme nevedeli, kam pôjdu. Teraz sa už všetko dá vyhľadať," povedal podľa bulharskej tlačovej agentúry BTA Petkov.



Bulharsko bolo doposiaľ pre ukrajinských vojnových utečencov predovšetkým tranzitnou krajinou, píše DPA.



Z 81.000 utečencov, ktorí do krajiny prišli cez Rumunsko od začiatku ruskej vojenskej invázie, ich zostalo v Bulharsku, najchudobnejšej krajine EÚ, iba takmer 38.000. Sú medzi nimi aj príslušníci bulharskej menšiny na Ukrajine.



O štatút utečenca požiadalo len 267 ľudí, uviedla v utorok bulharská pohraničná polícia.



Ľudia, ktorí ušli pred vojnou na Ukrajine, sú ubytovávaní v hoteloch či dovolenkových domoch prevažne na pobreží Čierneho mora, ale aj u dobrovoľníkov, priateľov či príbuzných, pripomína DPA. Medzičasom dostali aj ponuky na prácu, predovšetkým z IT sektoru.