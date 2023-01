Šancu na zostavenie bulharskej vlády dostala druhá najsilnejšia strana

Sofia 3. januára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev poveril v utorok zostavením vlády druhú najsilnejšiu parlamentnú stranu, reformistické hnutie Pokračujeme v zmene (PP). Prezident chce týmto spôsobom predísť konaniu ďalších volieb, ktoré by boli už piatymi za dva roky. TASR o tom informuje na základe správa agentúr AP a Reuters.



Nový dezignovaný premiér Nikolaj Denkov napriek mizivej šanci na úspech prisľúbil, že sa pokúsi vytvoriť fungujúcu menšinovú vládu s dostatočnou podporou v parlamente.



Tento exminister školstva a univerzitný profesor chémie má teraz sedem dní na to, aby vytvoril vládny kabinet, ktorý bude musieť následne odobriť parlament. Nová vláda potrebuje na schválenie najmenej 121 hlasov v 240-člennom parlamente, kde má PP len 53 poslaneckých mandátov.



"Nahromadilo sa veľa problémov, reformy sa oneskorili a my potrebujeme vládu, ktorá ľudí zjednotí a bude riešiť ich problémy," povedal 60-ročný Denkov. "Preberám tento druhý mandát s jasným vedomím, že to bude ťažká úloha, mnohí dokonca hovoria, že nemožná... Napriek tomu sme presvedčení, že by sme mali pre zostavenie vlády spraviť všetko potrebné," povedal Denkov prezidentovi.



Mandát na zostavenie vlády dostal po tom, ako sa podporu dostatočného počtu poslancov nepodarilo v decembri získať vláde navrhovanej v najsilnejším parlamentným zoskupením zloženým zo strán Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväz demokratických síl (SDS), ktoré zvíťazilo v októbrových voľbách.



Predošlá vláda vedená práve stanou PP expremiéra Kirila Petkova sa rozpadla v júni, po odchode jednej z jej štyroch koaličných strán a následnom vyslovení nedôvery zo strany parlamentu.



Denkov má podľa politológov len veľmi malé šance na zostavenie vlády, píše Reuters. Jeho potenciálny kabinet odmieta podporiť GERB, ako aj proruská strana Obnova či Hnutie za práva a slobody (DPS), ktoré zastupuje tureckú menšinu.



Ak sa Denkovovi vládu zostaviť nepodarí, prezident následne jej vytvorením poverí tretiu stranu - už podľa vlastného výberu. Ak aj tento pokus zlyhá, rozpustí už Radev parlament a vyhlási predčasné voľby s konaním do dvoch mesiacov.



Politológovia pritom očakávajú, že ďalšie voľby by mohli mať veľmi podobné výsledky ako tie októbrové, a ešte viac tak prehĺbiť politický pat, ktorý sužuje túto najchudobnejšiu krajinu EÚ.