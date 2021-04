Bulharsko si v čase pandémie volí nový parlament

Sofia 4. apríla (TASR) - Po mesiacoch protivládnych protestov a zároveň v období poznačenom pandémiou koronavírusovej infekcie sa v nedeľu konajú v Bulharsku parlamentné voľby.



Volebné miestnosti, ktorých je v celej krajine dovedna približne 12.000, sa otvorili o 07.00 h miestneho času (06.00 h SELČ) a zatvoria sa večer o 20.00 h (19.00 h SELČ), približuje agentúra AP. Bulharsko registruje 6,7 milióna oprávnených voličov, ktorí si aktuálne volia 240 poslancov.



Nedeľné hlasovanie sa všeobecne považuje za akési referendum o premiérovi Bojkovi Borisovovi. Tento 61-ročný politik vedie pevnou rukou stredopravú stranu GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) už viac než jedno desaťročie, premiérom je už tretíkrát a teraz dúfa, že sa mu podarí stať sa predsedom vlády aj vo štvrtom funkčnom období, analyzuje AP.



Prieskumy po skončení parlamentných volieb, tzv. exit polls, budú zverejnené okamžite po hlasovaní. Predbežné výsledky by mali byť známe okolo polnoci z nedele na pondelok.



Podľa výskumov verejnej mienky zo začiatku tohto roka by súčasné voľby v Bulharsku vyhrala Borisovova strana GERB so ziskom 24,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by podľa januárových prieskumov s takmer 22 percentami skončila Bulharská socialistická strana (BSP).