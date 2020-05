Bulharské školy zostanú zatvorené až do septembra

Sofia 5. mája (TASR) – Bulharská vláda dnes oznámila, že školy budú v snahe zabrániť šíreniu nového druhu koronavírusu znovu otvorené až v prvej polovici septembra. Vyučovanie bude dovtedy prebiehať on-line. Materské školy zostanú zatvorené na neurčito, informuje agentúra AFP.



"Dosiahli sme rozumný konsenzus s rodičmi, učiteľmi a zdravotníkmi, že tento školský rok by sa mal ukončiť formou on-line (výučby)," uviedol minister školstva Krasimir Valchev.



Výnimka bude platiť iba pre tých, ktorých čakajú skúšky v 7. a 12. ročníku. Tieto skúšky z matematiky a literatúry sa budú konať v rôznych termínoch od 1. do 17. júna, pričom v každej miestnosti nebude viac ako desať študentov a musia sa dodržiavať prísne hygienické pravidlá.



V Bulharsku zatvorili triedy pre 708 000 študentov základných a stredných škôl už 6. marca v dôsledku chrípkovej epidémie, teda ešte pred prvým potvrdeným prípadom nákazy koronavírusom. V súvislosti so snahou zastaviť rýchlo sa šíriaci koronavírus zostali školy zatvorené.



Učitelia prešli na on-line výučbu a sociálni pracovníci doručovali tlačené materiály deťom, najmä v rómskych štvrtiach, ktoré nemajú prístup k počítačom. Výukové programy začala vysielať aj verejnoprávna televízia.



V Bulharsku doteraz zaznamenali 1689 prípadov nákazy koronavírusov a 78 úmrtí. Vláda tento týždeň oznámila, že neplánuje predĺžiť stav núdze po 13. máji.



Podľa údajov Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), zverejnených v pondelok, je táto balkánska krajina jediným štátom EÚ, ktorý za uplynulých 14 dní zaznamenal nárast počtu nových prípadov infekcie.