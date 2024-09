Bulharsko skúma spojitosť firmy zo Sofie s pejdžrami, ktoré vybuchli

Sofia 19. septembra (TASR) - Bulharské úrady budú preverovať medializované prepojenie medzi firmou registrovanou v Bulharsku a predajom pejdžrov pre libanonskú proiránsku skupinu Hizballáh. Tento týždeň vybuchovali pri koordinovanom útoku v Libanone i v Sýrii a zabili mnoho ľudí.



Podľa agentúry Reuters o tom vo štvrtok informovala bulharská Štátna agentúra pre národnú bezpečnosť (DANS), ktorá spolupracuje s ministerstvom vnútra, daňovým a colným úradom. Vyšetruje spoločnosť registrovanú v Bulharsku, jej názov však DANS vo vyhlásení nezverejnila, informuje TASR.



Bulharské médiá uvádzajú, že predaj pejdžrov, ktoré potom Hizballáh distribuoval svojim členom, sprostredkovala spoločnosť Norta Global Ltd. so sídlom v Sofii. Agentúra Reuters prepojenie medzi Nortou a Hizballáhom nedokázala potvrdiť a predstavitelia spoločnosti nereagovali na žiadosti o komentár. Na otázky agentúry Reuters doteraz neodpovedal ani právnik, ktorý spoločnosť zaregistroval v bytovom dome v Sofii.



Snímky výbuchmi zničených pejdžrov analyzované agentúrou Reuters vykazujú vysokú mieru podobnosti so zariadeniami vyrobenými taiwanskou spoločnosťou Gold Apollo. Vedenie firmy Gold Apollo k týmto zisteniam v stredu uviedlo, že pejdžre vyrobila spoločnosť BAC Consulting sídliaca v Budapešti.



Denník New York Times napísal, že firma BAC Consulting bola založená izraelskými spravodajskými dôstojníkmi ako krycia spoločnosť.



Maďarský spravodajský portál Telex.hu informoval, že pejdžre doviezla z Taiwanu spoločnosť Norta a následne ich predala Hizballáhu. DANS uviedol, že bulharský colný úrad na území štátu nezistil žiadne zásielky podozrivých pejdžerov.



Bulharský spravodajský web Epicenter.bg informoval, že spoločnosť Norta Global, ktorú vlastní nórsky občan, má v Bulharsku len poštovú adresu a nevykonáva žiadnu činnosť. V posledných rokoch sú cez ňu evidované len peňažné toky do Maďarska vo výške 1,6 milióna eur.