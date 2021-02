Bulharsko sprístupnilo očkovanie proti koronavírusu pre všetkých

Sofia 26. februára (TASR) - Bulharsko pre nízky záujem medzi prioritnými skupinami sprístupnilo očkovanie vakcínou proti koronavírusu všetkým obyvateľom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Spomedzi obyvateľov, ktorí sa mohli dať zaočkovať prednostne, tak od konca decembra urobila necelá tretina. Podľa agentúry AFP boli dôvodom ich vysokého nezáujmu do značnej miery obavy z vedľajších účinkov a rastúca nedôvera k vláde a jej inštitúciám. Bulharsko má zatiaľ najnižšiu zaočkovanosť v EÚ, píše AFP.



Zmena očkovacej stratégie spôsobila, že minulý víkend sa pred očkovacími centrami vytvárali dlhé rady. V utorok však čakalo na vakcináciu podstatne menej ľudí a zdravotnícky personál vo väčších mestách hlásil, že očkovanie prebieha hladko.



Podľa kritikov však tento krok vlády spôsobil, že uplynulý víkend museli najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov čakať hodiny v radoch so zdravými jedincami.



Podľa údajov bulharského ministerstva zdravotníctva dostalo do štvrtka svoju prvú dávku vakcíny viac ako 15.100 Bulharov vo veku do 65 rokov - pričom väčšinou išlo o tridsiatnikov a štyridsiatnikov.



V prvých dvoch prioritných skupinách, ktoré zahŕňali lekárov, zdravotné sestry a učiteľov, úrady evidovali dohromady 355.000 ľudí. Z nich sa však dalo zaočkovať menej ako 100.000.



Podľa údajov agentúry AFP do štvrtka zaočkovali v Bulharsku aspoň prvou dávkou vakcíny viac ako 168.000 ľudí, čo sú približne dve percentá populácie. Priemer v celej Európe je 4,3 percenta, pripomína AFP.