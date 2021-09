Bulharsko spúšťa vecnú lotériu na podporu očkovania proti covidu

Sofia 30. septembra (TASR) - Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v Bulharsku dosiahol celkovo 500.112 po tom, čo za stredu zistili 2142 nových infikovaných. Miera pozitivity testov je teraz 11,13 percenta. Hlásili tiež 87 úmrtí a počet obetí je tak celkovo 20.812, ukázali oficiálne údaje. Ministerstvo zdravotníctva organizuje aj vecnú lotériu, aby podporilo očkovanie.



Informácie priniesla vo štvrtok bulharská tlačová agentúra BTA.



Najviac nových pozitívnych testov, 488, zaznamenali v hlavnom meste Sofia, nasledujú Plovdiv so 188 prípadmi nákazy a Varna so 161 infikovanými.



Aktívnych prípadov je 43.520, hospitalizovaných pacientov je 5172, z nich 458 sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



Za posledných 24 hodín sa z nákazy vyliečilo ďalších 1306 pacientov, celkovo ich je 435.780.



Zaočkovať sa za posledných 24 hodín dalo 9014 ľudí. Zatiaľ bolo v Bulharsku podaných 2.530.744 dávok vakcín a úplne je zaočkovaných 1.324.137 ľudí.



Ministerstvo zdravotníctva spúšťa motivačnú súťaž s cenami pre zaočkovaných ľudí a novú informačnú kampaň, ktoré majú cieľ propagovať očkovanie proti covidu v krajine, napísala tlačová služba ministerstva. Obe akcie budú trvať do 31. októbra 2021.



Súťaž si vyžaduje poslať SMS a ísť sa zaočkovať, čo potom odosielateľovi zaručí účasť vo vecnej lotérii, kde môže získať jedny zo 102 smart hodiniek. Musí byť súkromným predplatiteľom niektorého z troch telekomunikačných operátorov v krajine. Víťazi sa budú medzi účastníkmi súťaže vyberať náhodne verejným žrebovaním, ktoré sa bude konať každý piatok počas kampane.