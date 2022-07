V Bulharsku odmietli zostaviť novú vládu, hrozia predčasné voľby

Sofia 14. júla (TASR) - Bulharská stredopravá strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vo štvrtok odmietla zostaviť novú vládu, čím priblížila krajinu k predčasným voľbám. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Úspešný vzorec podpory v tomto parlamente nemožno nájsť," uviedla popredná členka strany GERB Desislava Atanasovová.



Bulharský parlament vyslovil v júni po odchode jednej zo štyroch koaličných strán nedôveru vláde premiéra Kirila Petkova. Poverenie zostaviť nový kabinet následne dostal doterajší vicepremiér a minister financií Asen Vasilev. Ten však minulý týždeň oznámil, že nezískal podporu štyroch poslancov potrebných pre parlamentnú väčšinu.



Druhý najpočetnejší poslanecký klub bulharského parlamentu – GERB – vedie bývalý dlhoročný premiér Bojko Borisov.



Bulharský prezident Rumen Radev uviedol, že pred tretím a zároveň posledným pokusom o zostavenie vlády bude viesť nové kolo rokovaní s parlamentnými stranami.



V prípade, ak sa vládu nepodarí zložiť ani na tretí pokus, bude musieť Radev vymenovať úradnícku vládu a následne vypísať nové voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v októbri, vysvetľuje Reuters.



Predĺženie politickej krízy v čase rastúcej inflácie a diplomatického sporu s Ruskom pravdepodobne ohrozí prístup Bulharska k miliardám eur z fondu obnovy EÚ a poškodí jeho vyhliadky na vstup do eurozóny v roku 2024.



Dosluhujúci premiér Petkov v piatok povedal, že predčasné voľby by boli skúškou toho, či si Bulhari želajú normálnu demokraciu, alebo pokračovanie rozkrádania verejného majetku. "Bude to takmer ako referendum za alebo proti mafii," vyhlásil.