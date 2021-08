Jedna z bulharských strán sa vzdala pokusu o zostavenie novej vlády

Sofia 20. augusta (TASR) - Strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vedená expremiérom Bojkom Borisovom sa v piatok stala v poradí druhým politickým subjektom, ktorý sa vzdal pokusu o zostavenie novej vlády. V krajine sa tak zrejme budú konať ďalšie predčasné voľby, informuje agentúra Reuters.



Bulharský prezident Rumen Radev poveril GERB zostavením novej bulharskej vlády po tom, ako populistická strana Je taký národ (ITN), ktorá so ziskom 24,08 percenta zvíťazila v júlových predčasných voľbách, stiahla minulý utorok svoj návrh zloženia nového kabinetu. ITN sa preň totiž nepodarilo získať dostatočnú podporu v parlamente.



Strana GERB, ktorá v júlových voľbách skončila so ziskom vyše 23 percent hlasov na druhom mieste, ovládala bulharskú politickú scénu celé desaťročie. V súčasnosti sa však ocitla bez potenciálnych spojencov, preto avizovala, že ak dostane poverenie na zostavenie vlády, vráti ho prezidentovi.



Radev teraz poslednýkrát poverí zostavením vlády politickú stranu podľa vlastného výberu. Jej šance na však budú podľa analytikov značne obmedzené. Ak sa ani tejto strane nepodarí vytvoriť vládu, v Bulharsku sa budú konať ďalšie predčasné voľby - už tretie v tomto roku po hlasovaní v apríli a júli. Radev ich bude musieť vyhlásiť do dvoch mesiacov od rozpustenia parlamentu a vymenovania dočasnej vlády.