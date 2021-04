Strana GERB získala podľa čiastočných výsledkov 24,2 percenta hlasov

Sofia 5. apríla (TASR) - Stredopravá strana GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) bulharského premiéra Bojka Borisova získala v nedeľňajších parlamentných voľbách 24,2 percenta hlasov. Vyplýva to z čiastočných oficiálnych výsledkov po zrátaní 42,5 percenta hlasov, o ktorých v pondelok informovala tamojšia ústredná volebná komisia.



Na druhom mieste so ziskom 19 percent hlasov skončila nová protisystémová strana populárneho speváka a televízneho moderátora Slavia Trifonova ITN (Je aj taký národ), píše agentúra Reuters. Ďalšia v poradí skončila opozičná Bulharská socialistická strana (BSP) so 14,9 percenta hlasov.



Politické zoskupenie troch strán s názvom Demokratické Bulharsko (DB) - jedna zo strán, ktoré boli za vlaňajšími masívnymi protikorupčnými protestmi v krajine s cieľom dosiahnuť odstúpenie Borisova, získala 11 percent hlasov.



Etnická turecká strana Hnutie za práva a slobody (MRF) získala 8,7 percenta hlasov a súčasný koaličný partner strany GERB - nacionalistická strana používajúca označenie Vnútorná macedónska revolučná organizácia (VMRO) so ziskom 3,6 percenta sa podľa predbežných výsledkov tesne nedostala do parlamentu.



Borisov v reakcii na exit polly navrhol zostavenie vlády odborníkov zloženej z viacerých politických strán. Konečné oficiálne výsledky sa očakávajú vo štvrtok.