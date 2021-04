Strane bulharského premiéra Borisova sa nepodarilo zostaviť novú vládu

Na archívnej snímke muž hlasuje počas parlamentných volieb v bulharskom meste Bankya 4. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Sofia 23. apríla (TASR) - Strana bulharského premiéra Bojka Borisova v piatok oznámila, že sa jej nepodarilo zostaviť novú vládu. Konanie predčasných volieb v tomto najchudobnejšom členskom štáte EÚ je tak čoraz pravdepodobnejšie, píše agentúra AFP.Borisovova Stredopravá strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) síce v parlamentných voľbách 4. apríla získala najvyšší počet hlasov, avšak s menej ako 27-percentnou podporu nezískala dostatočný počet kresiel potrebných na vytvorenie novej vlády. Strana navyše nemá ani dostatočný koaličný potenciál.Borisov minulý týždeň poveril svojho bývalého ministra zahraničných vecí Daniela Mitova, aby sa pokúsil vytvoriť nový kabinet. Mitov však uviedol, že sa mu partnerov nájsť nepodarilo, pričom obvinil ostatné strany, že sa správali "".Prezident Rumen Radev teraz zostavením vlády poverí protisystémovú stranu ITN (Je taký národ) speváka a televízneho moderátora Slavia Trifonova, ktorá skončila vo voľbách na druhom mieste so ziskom 17,7 percenta hlasov.Jeden z predstaviteľov ITN Toško Jordanov však toho v piatok o plánoch svojej strany veľa nepovedal s tým, že o nich prehovoria, až keď dostanú od Radeva mandát na zostavenie vlády, čo sa má stať budúci týždeň. Ako uvádza AFP, líder strany Trifonov je od volieb v karanténe po tom, čo sa nakazil novým koronavírusom.Pred voľbami Trifonov uviedol, že by bol ochotný spolupracovať s dvoma menšími politickými zoskupeniami - Demokratické Bulharsko (DB) a Povstaňme! Mafia von!, ktoré podľa neho predstavujú "" než iné strany. Obe tieto strany sa vlani v lete zapojili do protivládnych protestov voči Borisovovi. DB získala vo voľbách 9,5 percenta hlasov a Povstaňme! Mafia von! 4,7 percenta. Dohromady by však mali s ITN menej kresiel, než je potrebných na parlamentnú väčšinu.Na treťom mieste končila opozičná Bulharská socialistická strana (BSP) so 14,9 percenta hlasov. ITN doteraz odmietala myšlienku vytvárania koalícií s "".Ak sa nový kabinet nepodarí zostaviť ani strane ITN alebo navrhovanej vládnej zostave parlament nevyjadrí dôveru, mandát na vytvorenie vlády získa na základe rozhodnutia prezidenta tretia a posledná strana. Ak neuspeje ani ona, budú sa konať nové voľby - scenár, ktorý je podľa analytikov čoraz pravdepodobnejší.Borisov už niekoľko dní po voľbách priznal, že v parlamente, ktorý vzišiel z volieb, jeho nová vláda nebude mať šancu na to, aby získala podporu.