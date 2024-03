Migračný tlak na hranici EÚ s Tureckom sa zmierňuje, uvádza Bulharsko

Sofia 14. marca (TASR) - Na bulharskej vonkajšej hranici Európskej únie s Tureckom bolo zatiaľ tento rok zaznamenaných výrazne menej prípadov nelegálneho prekročenia, oznámila v stredu vláda v Sofii. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



"Bulharsko necíti žiadny zvýšený tlak migrantov, ale skôr plynulý trend smerujúci k oslabeniu," povedal úradujúci minister vnútra Kalin Stojanov v stredu v parlamente.



Od začiatku roka zabránili na bulharsko-tureckej hranici 5200 pokusom o jej "ilegálne prekročenie". V rovnakom období minulého roka bolo zaznamenaných 15.600 prekročení, dodal Stojanov.



Vo vnútri Bulharska bolo od začiatku tohto roka zadržaných 260 migrantov. Vlani v rovnakom období roka zadržali podľa ministra 1260 migrantov.



Utečenci z krízových regiónov ako aj migranti často s pomocou pašerákov ilegálne prekračujú 259 kilometrov dlhú bulharsko-tureckú suchozemskú hranicu. Robia to tak, že sa vyhnú hraničným priechodom, kde by ich museli úrady zaregistrovať. Mnoho migrantov potom pokračuje v ceste cez Srbsko do strednej a západnej Európy, keďže vo všeobecnosti nechcú zostať v Bulharsku, najchudobnejšej krajine EÚ.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) chce od 20. marca strojnásobiť počet svojich príslušníkov na bulharskej vonkajšej hranici EÚ s Tureckom a Srbskom. Do Bulharska teda vyšle do 600 ďalších príslušníkov Frontexu.



Táto balkánska krajina sa má začleniť do schengenského priestoru, s otvorenými hranicami bez kontrol, od 31. marca - ale zatiaľ iba vo vzduchu a na mori. Sofia sa usiluje o to, aby boli čoskoro zrušené aj kontroly na bulharských pozemných hraniciach – teda o úplný vstup do schengenu.