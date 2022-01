Bulharský prezident aj premiér sú po Bezpečnostnej rade v karanténe

Sofia 11. januára (TASR) - Bulharský premiér Kiril Petkov, spolu s prezidentom Rumenom Radevom a ďalšími členmi bulharskej vlády sa od utorka nachádzajú v karanténe, pretože boli v kontakte s predsedom bulharského parlamentu Nikolom Minčevom, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom agentúra AFP.



Minčenovi vyšiel pozitívny test na COVID-19 po tom, ako sa zúčastnil päťhodinového zasadnutia bulharskej Bezpečnostnej rady, ktoré v pondelok usporiadal Radev. Na stretnutí sa okrem prezidenta a premiéra zúčastnili aj viacerí ministri vrátane ministra vnútra, obrany, či financií, ako aj niektorí poslanci a zamestnanci bezpečnostných úradov.



Bulharský hlavný zdravotnícky inšpektor Angel Kunčev uviedol, že všetci účastníci stretnutia musia ísť do karantény. Očakáva sa však, že bulharský zdravotnícky úrad v utorok skráti povinnú karanténu pre ľudí, ktorí boli v kontakte s nakazenou osobou, z desiatich na sedem dní.



"Premiér Kiril Petkov sa izoluje... pokračuje v práci na diaľku", uviedol tlačový odbor bulharskej vlády.



Rovnako tak aj kancelária prezidenta informovala o tom, že Rumen Radev je spolu s ďalšími členmi svojej kancelárie v karanténe, pričom všetci "sa cítia dobre".



Petkov má 18. januára vycestovať do severomacedónskej metropoly Skopje, aby tam rokoval o Bulharskom vetovaní prístupových rokovaní Severného Macedónska o vstupe do Európskej únie.



Bulharsko má v rámci EÚ vôbec najnižšiu mieru zaočkovanosti. Podľa odborníkov občania nedôverujú miestnym úradom a na druhej strane mnohí z nich veria konšpiračným teóriám o očkovaní, píše AFP.