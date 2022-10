Parlamentné voľby v Bulharsku vyhrala strana expremiéra Borisova

Sofia 3. októbra (TASR) - V predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku zvíťazila konzervatívna strana bývalého premiéra Bojka Borisova Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). Vyplýva to z predbežných výsledkov po sčítaní 99 percent hlasov. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Strana GERB získala podľa predbežných výsledkov 25,4 percenta hlasov. Na druhom mieste je s 20,2 percentami reformistická strana Pokračujeme v zmene (PP) expremiéra Kirila Petkova, ktorého vláde v júni vyslovil parlament nedôveru po odchode jednej zo štyroch koaličných strán.



Oficiálne výsledky volieb majú byť známe vo štvrtok.



Predbežné výsledky naznačujú zložité rokovania o zostavení vlády či dokonca ďalšie predčasné voľby, píše Reuters. Obe možnosti by predĺžili politickú nestabilitu v Bulharsku uprostred energetickej krízy, prudkého nárastu spotrebiteľských cien a konfliktu na Ukrajine. Bulharsku by navyše nemuselo dodržať stanovený dátum na vstup do eurozóny v roku 2024.



Mnohí bulharskí politici Borisova obviňujú, že počas svojej desaťročnej vlády dostatočne rázne nezakročil voči korupcia. Podľa časti voličov napriek tomu ponúka stabilitu a má diplomatické skúsenosti potrebné na zvládnutie súčasných zložitých vzťahov Bulharska s Ruskom.



Borisov sa zatiaľ k výsledkom volieb nevyjadril. Pred voľbami naznačil, že bude otvorený rokovaniam so všetkými politickými stranami a vyzval oponentov, aby ukázali zdravý úsudok pred náročnou zimou.



Strana PP uznala porážku vo voľbách. "Zaviazali sme sa, že nepôjdeme do koalície s GERB a dodržíme svoj sľub," povedal v pondelok Petkov. Dodal, že jeho strana je neoblomná v boji proti systémovej korupcii.